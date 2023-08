La osada maniobra de motociclista talquino que salió mal en pleno matinal

Un repartidor de comida rápida intentó cruzar una calle inundada en Talca ante las miradas de los televidentes de "Contigo en la Mañana".

Todo ocurrió cuando el programa analizaba la catástrofe que ha dejado el sistema frontal, específicamente con el desborde del río Claro en la Región del Maule.

"Dijo que tenía que entregar un pedido urgente, sí o sí", explicó la periodista ante la sorpresa de Julio César Rodríguez.

"Este tipo es para sacarse el sombrero. Si el hombre llega con el pedido a tiempo es para darle propina...", reflexionó el animador.

Mojado hasta las rodillas, el hombre continuó intentando conducir por la calle hasta que su vehículo se descompuso. "No, ya murió la moto, está tirando humo. Bueno, cuando hay vocación...", agregó el animador.

"El hombre no calculó bien. Va por el lado más hondo, ni siquiera se fue por la orilla. Pero qué hizo este tipo. Esa moto murió. Mató la moto. No la hace partir más. No logro entender lo que hizo", dijo.

Revisa el momento: