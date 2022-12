La actriz venzolana Nathalie Vera expuso a través de su Instagram un xenofóbico comentario que recibió tras anunciar que se integraría al elenco de la nueva temporada de "Casado con Hijos". "¿En 'Casado con Hijos' actuarás de venezolana vende tequeños o la de los lanzazos horribles?", le preguntaron. Vera no dudó en responder que la serie "está quedando súper estupenda. No te voy a hablar sobre mi personaje, pero no, no voy a ser una venezolana que vende tequeños ni hace lanzazos horribles (...) Me avergüenzo de la cantidad de venezolanos que están haciendo fechorías, los que arruinan el nombre de los venezolanos como tal, pero realmente sí hay una gran mayoría que le estamos poniendo corazón, que le estamos echando 'pichón' por hacer un país muchísimo mejor".

LEER ARTICULO COMPLETO