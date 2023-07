La próxima edición de los Premios Emmy 2023 comienza a tomar forma luego de que se dieran a conocer las nominaciones de actores, actriz y series más destacadas.

Dentro de la lista de nominados revelada este miércoles, destacan producciones con gran éxito en el último año, entre ellas "The Last of Us", con el chileno Pedro Pascal postulando a Mejor Actor.

En el total, HBO se impone con las tres series con más nominaciones a los Emmy 2023, superando a plataformas como Netflix y Hulu.

Las series con más nominaciones a los Emmys 2023