Ex de Fabio Agostini ingresa al reality Tierra Brava: "Todo puede pasar"

En el capítulo de este miércoles, Tierra Brava mostrará el ingreso de Gabrieli Moreira, la ex pareja de Fabio Agostini, uno de los participantes del reality.

La brasileña de 24 años se sumará al reality y se reencontrará con el español, con quien mantuvo una relación hasta antes de comenzar el encierro en Perú.

"Nosotros estábamos juntos antes de entrar, pero como él iba a coquetear con otras chicas, y yo no iba a aceptar eso estando con él, acordamos terminar. Antes de entrar me dijo que me amaba muchísimo y que a la salida del reality, si nos seguíamos queriendo, íbamos a retomar", afirmó Moreira.

Un par de meses atrás, Fabio y Miguelito se fugaron de "Tierra Brava" para asistir a una fiesta electrónica y el español se reencontró allí con la brasileña. Posteriormente, dijo que no había terminado del todo con la joven y que su relación con ella era complicada y hasta "tóxica".

"Yo en ningún momento pensé en entrar al reality. Nunca intenté nada porque yo trabajo de personal trainer, no tengo pretensiones televisivas. Pero Fabio está ahí, tenemos una historia y queremos reencontrarnos", expresó la brasileña.

"No entraré a conquistarlo, pero hay mucho cariño y todo puede pasar. Lo que me interesa es entrar a jugar por mi cuenta, no para volver a estar con él", declaró.