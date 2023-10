Gran Hermano: Renuncia de iCata dejó ola de reacciones

La influencer iCata abandonó "Gran Hermano" este jueves, a solo un mes de su ingreso al reality show.

"Como ustedes nunca sabrán el próximo movimiento de iCata, hoy es mi último día en la casa", dijo la periodista a sus compañeros.

En cuanto a sus motivos, Catalina Salazar explicó: "Yo vine a pasarlo bien y me está costando pasarla bien (...) Este año me prometí que la felicidad iba primero que todo en mi vida, y ya no estoy tan feliz acá".

Ante la conmoción, la streamer compartió varios abrazos con el resto de los participantes, dejando la casa en la emisión prime del programa y siendo reemplazada por Fernando "Bambino" Altamirano.

El publicó lloró a iCata

Si bien la renuncia no fue una sorpresa para el público, ya que la misma oriunda de Loncoche comentó hace unos días que quería dejar el encierro, seguidores del reality expresaron su tristeza a través de redes sociales.

"Una reina bella", "unió corazones", "tqm baby Otaku", "el mejor ingreso", entre otros, fueron algunos de los comentarios que los fanáticos del programa de Chilevisión compartieron.

icata viendo como todo lo que construyó uniendo los corazones, bambino lo destruyó en 5 segundos #GranConstanza #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/vZyabSrgvw — ALTERBOY (@bvstianjara) October 20, 2023

iCata y Bambino encontrándose en la entrada de la casa#LaResistenciaLulo #GranConstanza



pic.twitter.com/C9XnT9748u — Ignacio (@ignaaciocc) October 20, 2023

La Trini viendo que la iCata en 1 mes SI unió los corazones.#GranConstanza pic.twitter.com/pafgnBAafT — Jon-El #StreamOneMoreTime (@jonseinto) October 20, 2023

yo afuera de la puerta de gh tratando de evitar q la icata se vaya de la casa #GranConstanza: pic.twitter.com/SXgAVGR5sh — chai (@chaightv) October 20, 2023

la icata fue el mejor ingreso que pudo tener gh, apoyo y aconsejo a la coni y nos ganó el corazón con su ternura y su forma de ser, gracias por tanto Catita #GranConstanza pic.twitter.com/w9AMCIE23U — Carol 🌈 (@jhxpalta) October 20, 2023

Al principio, tenía muchos prejuicios de iCata. Habían muchos rumores y pensé que iba ser 0 apprte, y ahora no quiero que se vaya. Me tapo la boca, me hizo encariñarme con ella y ver que tan linda es. Tqm baby otaku. 🥹#GranConstanza pic.twitter.com/gtnpzy4GfF — cami (eskarcita team) (@flyyyhiigh) October 20, 2023

iCata a Pincoya: mi mami❤️‍🩹

Que bonito fue este momento🥹🥹 pocas palabras pero todo dicho con esa mirada❤️‍🩹 #TheLulosShow #GranHermanoCHV pic.twitter.com/WHJUnhSuIn — Terciopelo (@terciooopelo) October 20, 2023