iCata anunció su renuncia a Gran Hermano: "Me quiero ir"

Lo que hace unos días comenzó a dar vueltas como un rumor en las redes sociales, ahora parece ser una realidad, pues iCata confirmó que quiere renunciar al reality show "Gran Hermano".

Este sábado, la participante conversó con Skarleth Labra, quien le manifestó preocupada que "parece que Jorge va a renunciar".

"Después de mí. Tiene que esperarse, me voy a ir yo primero", le respondió Catalina Salazar, quien agregó que "ya lo voy a hablar mañana (domingo), no, el lunes".

iCata dijo la fecha en que quiere renunciar a Gran Hermano

Si bien todavía no hace oficial su renuncia, iCata manifestó su intención de retirarse del encierro la próxima semana: "El lunes voy a hablar, porque no me quiero ir el lunes... me quiero ir el jueves o el sábado, porque el jueves cumplo un mes justo".

En las redes, usuarios especularon que su eventual renuncia puede deberse a compromisos con los Juegos Panamericanos o con la Comic Con Chile.