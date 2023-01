La actriz Milly Alcock, de la serie "House of the Dragon", encantó a las redes sociales por su actitud cuando la producción de HBO ganó el Globo de Oro a "Mejor serie de drama". La australiana de 22 años no paraba de reír y poner caras graciosas en el escenario, aferrándose a su compañera Emma D'Arcy mientras el productor ejecutivo Miguel Sapochnik daba el discurso de agradecimiento. "¿Está borracha?", se preguntó una espectadora que grabó el momento y lo volvió viral en Twitter y TikTok.

