Usuarios de TikTok viralizaron una escena de Pedro Pascal en la exitosa serie "The Last of Us", de HBO, donde supuestamente escucharon unos chilenismos: "...Chesuma..." y "me están hue...". Sin embargo, quienes tienen buen oído y saben inglés notaron que en realidad murmulla "She's running" (Está corriendo) y "Damn" (Maldición).

LEER ARTICULO COMPLETO