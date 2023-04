Victoria Monsalve es una joven de 26 años, de Temuco, que pidió la baja voluntaria tras siete años en Carabineros de Chile para cumplir su verdadero sueño. Ahora estudia la carrera de Obstetricia y, para financiarlo, vende contenido erótico en Arsmate, la versión chilena de Onlyfans. "Hay que tener actitud (…) Siempre con la frente en alto, no estoy haciendo nada malo, no estoy cometiendo ningún delito", contó al medio Nosotras13 la ex funcionaria policial, que llegó al grado de cabo segundo.

