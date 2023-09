Una chilena que vive en Corea, se viralizó tras dar de probar un as italiano a su esposo coreano y a uno de sus amigos. Pese a que a los extranjeros se les dificultó comer el sándwich, aseguraron que estaba "muy rico", e incluso lo calificaron con 11 y 100 puntos, de un total de diez. "Pa' que sepan lo que es bueno. Si no sabe comer sándwiches chilenos, ahí no es", escribió la chilena en TikTok.

