Mattel trabajó en conjunto con la Sociedad Nacional del Síndrome de Down (NDSS) en una nueva muñeca con el objetivo de potenciar la inclusión en su famosa gama de muñecas. Detallaron que se cuidaron muchos detalles en esta nueva Barbie, ya tiene una estructura de cuerpo más corta que el resto de sus muñecas, además cuenta con ojos almendrados, rostro redondo, orejas más pequeñas y un puente nasal plano, informó Mattel en un comunicado. En su vestimenta destacan los colores azul y amarillo, asociados al síndrome de Down y lleva un collar rosado con tres chevrones que representan las tres copias del cromosoma 21. "Nuestro objetivo es que todos los niños se vean reflejados en Barbie y, al mismo tiempo, animarles a jugar con muñecas que no se parecen a ellos", explicó Lisa McKnight, vicepresidenta ejecutiva y directora mundial de Barbie.

