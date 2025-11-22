Chadwick Boseman recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El fallecido actor Chadwick Boseman recibió su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en una ceremonia cargada de emotividad.

El intérprete de "Black Panther" murió en 2020 producto de un cáncer, dejando una profunda huella en quienes trabajaron con él.

A cinco años de su partida, su familia quiso honrarlo con este reconocimiento en las icónicas calles de Hollywood. Actores como Letitia Wright, Viola Davis y Michael B. Jordan llegaron hasta la ceremonia de inauguración para honrar a Boseman.

