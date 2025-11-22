Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago26.1°
Humedad29%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Cine

Chadwick Boseman recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actor falleció en 2020 producto de un cáncer.

Chadwick Boseman recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El fallecido actor Chadwick Boseman recibió su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en una ceremonia cargada de emotividad.

El intérprete de "Black Panther" murió en 2020 producto de un cáncer, dejando una profunda huella en quienes trabajaron con él.

A cinco años de su partida, su familia quiso honrarlo con este reconocimiento en las icónicas calles de Hollywood. Actores como Letitia Wright, Viola Davis y Michael B. Jordan llegaron hasta la ceremonia de inauguración para honrar a Boseman.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada