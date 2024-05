Daniela Ramírez y Felipe Braun sobre "Perra Vida": "Son personajes desafiantes"

Este viernes 24 de mayo, la comedia romántica "Perra Vida", protagonizada por Daniela Ramírez y Felipe Braun, llegará a Prime Video.

La cinta, dirigida por Gabriela Sobarzo y Braun, sigue a "Romina" (Ramírez), una mujer que, tras encontrar a una perrita, intenta retener a su hija "Javiera" (Francisca Aronsson) a su lado, llegando a un trato con "Alex" (Braun), el dueño de la mascota y un alcohólico en rehabilitación que hará lo posible para volver a ver a su hijo.

En conversación con Cooperativa, los protagonistas del filme se refirieron a este nuevo desafío, cuya historia comenzó en 2018, con una versión encabezada por Paz Bascuñán, que finalmente fue descartada.

Una producción con personajes desafiantes

"Se inventó mucho desde los actores. Nosotros partimos armando los personajes y ahí se fue desarrollando un poquito. Y luego se hizo una pequeña versión, que fueron un piloto como para...tratar de entenderla", explicó Braun, señalando que la inclusión de los perros en la trama fue tomando relevancia mientras avanzaban con la producción, que quedó pausada por la pandemia.

"Pasaron varios guionistas, hasta que Diego (Ayala) la agarra y hace suya. Y empieza a tener una versión donde se acerca más a los actores que tenemos ahora en la película", comentó el actor, afirmando que así fue como la intérprete de "Generación 98" empezó a encajar más con el rol protagónico, mientras que Bascuñán terminó en el papel de "Sofía", hermana del personaje principal. "Quizás por combinación de muchas cosas que influyen, pero eran personajes desafiantes. También era distinto ver a Daniela en ese personaje que no la habíamos visto", añadió.

Asimismo, ambos actores expresaron su emoción por volver a trabajar juntos ya que si bien, habían compartido en teatro, esta producción será la primera en la que colaboran en pantalla.

"La actuación entre amigos es otra cosa porque nos conocemos hacemos mucho tiempo. Nos queremos. Tenemos una relación, entonces es más fácil", comentó Braun. "También uno confía en el ojo, ¿me entiendes? Cuando alguien te está diciendo, oye, por ahí no, no sé. Como hay una confianza que es en pos de hacerlo mejor. Y de que quede mejor. Si al final uno no se... Eso es lo lindo cuando uno trabaja con amigos. Que no te estáis mirando a ti mismo", agregó Ramírez.

El debut actoral de Sergio Chamy

Otra particularidad de la película es la participación de Sergio Chamy, quien debuta en el cine de ficción como "Eliseo", pareja de la madre de "Claudio" (Jorge Zabaleta), interpretada por Anita Reeves.

"Fue una propuesta de Miguel Asensio", reveló el intérprete de "Ariel Mercader" sobre el personaje de "El Agente Topo", quien aceptó inmediatamente entrar al filme ."Ya cuando llegó, ya era el personaje, porque también hay una predisposición a actuar. No solamente se trata de técnicas, se trata de tener ganas de jugar y él las tiene", afirmó.

"Yo creo que la actuación vino a revitalizar su vida en 100% y tener las oportunidades que pueda tener, él las va a disfrutar y las va a hacer", añadió la actriz sobre el ex comerciante. "Yo creo que ya ha hecho varias películas entremedio, y que va a seguir haciendo", complementó el también director.