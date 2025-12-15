A los 64 años, George Clooney pacta con su esposa no volver a besar actrices en pantalla

El actor estadounidense George Clooney confirmó que no volverá a protagonizar escenas románticas en el cine y que llegó a ese punto tras una conversación personal con su esposa, Amal Clooney.

A los 64 años, el intérprete explicó en una entrevista reciente con el Daily Mail cómo se dio el acuerdo: "Cuando cumplí 60 tuve una conversación con mi esposa", relató.

El actor agregó que: "Puedo seguir jugando básquetbol con chicos de 25 años, sigo en forma, pero en 25 años tendré 85. No importa cuántas barras de granola comas, ese es un número real".

"He estado intentando seguir el camino que tomó Paul Newman: 'Bueno, ya no voy a besar a ninguna chica más'", afirmó el actor, recordado por su etapa como galán en filmes como "Un día inolvidable", "Un romance peligroso", "Amor sin escalas" o "Pasaje al paraíso".

A lo largo de estos filmes, George Clooney compartió escenas de beso con varias actrices, entre ellas Michelle Pfeiffer (1996), Nicole Kidman (1997), Jennifer Lopez (1998), Catherine Zeta-Jones (2003), Vera Farmiga(2009) y Julia Roberts (2022).

Sin embargo, el actor ya había anticipado este giro en marzo, cuando declaró al programa "60 Minutes" que buscaba dejar espacio a nuevas generaciones: "Mira, tengo 63 años. No estoy tratando de competir con protagonistas de 25 años. Ese no es mi trabajo. Ya no voy a hacer más películas románticas".