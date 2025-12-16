El episodio que unió a Anthony Geary y Rob Reiner décadas antes de morir el mismo día

Una reciente nota publicada por Entertainment Weekly recordó un vínculo poco conocido entre Anthony Geary y Rob Reiner, dos figuras centrales de la cultura popular estadounidense, quienes compartieron una escena en la clásica serie "All in the Family" décadas antes de fallecer el mismo día, ambos a los 78 años.

El encuentro ocurrió en 1971, en el episodio titulado "Judging Books by Covers", el quinto capítulo emitido de la influyente comedia creada por Norman Lear. En ese capítulo, Reiner ya interpretaba a Michael "Meathead" Stivic, su personaje habitual en la serie, mientras que Geary participó como Roger, un amigo del protagonista.

El episodio abordó temas entonces controvertidos como prejuicio, sexualidad y estereotipos, pilares del enfoque social de la serie. En la historia, el personaje de Geary desconcierta a Archie Bunker, quien sospecha que Roger es gay por su comportamiento, para luego descubrir que uno de sus propios amigos lo es.

Mientras Rob Reiner, ganador de dos Emmy, permaneció en "All in the Family" durante ocho de sus nueve temporadas, Anthony Geary solo apareció en ese episodio.

Sin embargo, su carrera alcanzaría notoriedad años más tarde en la televisión diurna, cuando en 1978 comenzó a interpretar a Luke Spencer en "Hospital General", rol por el que ganó ocho premios Daytime Emmy y protagonizó una de las parejas más icónicas del género.

Geary falleció en los Países Bajos tras una operación reciente, según confirmó su esposo Claudio Gama. Reiner, por su parte, fue hallado muerto junto a su esposa en su hogar en Los Ángeles, en un caso en el que su hijo fue detenido y acusado en relación con los hechos.