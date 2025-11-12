Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago27.8°
Humedad15%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Cine

Nintendo presenta el trailer de la película "The Super Mario Galaxy"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cinta será una secuela directa de la exitosa "Super Mario Bros. La película" de 2023.

Nintendo presenta el trailer de la película
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Nintendo e Illumination Studios estrenaron el primer trailer de "The Super Mario Galaxy Movie", la esperada secuela de la exitosa "Super Mario Bros. La película" de 2023.

En el adelanto se puede ver una divertida interacción entre un capturado "Bowser" (Jack Black) con "Mario" (Chris Pratt) y "Luigi" (Charlie Day), pero también se reveló la aparición de "Bowser Jr." y "Rosalina", que serán interpretados por Benny Safdie y Brie Larson, respectivamente.

Además se confirmó que la película tomará elementos de los videojuegos "Super Mario Galaxy" y "Super Mario Odyssey", entre otros títulos clásicos del fontanero.

La primera cinta animada del personaje fue estrenada en 2023, y se convirtió en el tercer largometraje animado más taquillero en la historia de Estados Unidos con más de $574 millones de dólares en recaudaciones. A nivel mundial obtuvo más de 1.300 millones de dólares.

La nueva película de "Mario" y compañía llegará a los cines en abril de 2026.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada