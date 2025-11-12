Nintendo presenta el trailer de la película "The Super Mario Galaxy"

Nintendo e Illumination Studios estrenaron el primer trailer de "The Super Mario Galaxy Movie", la esperada secuela de la exitosa "Super Mario Bros. La película" de 2023.

En el adelanto se puede ver una divertida interacción entre un capturado "Bowser" (Jack Black) con "Mario" (Chris Pratt) y "Luigi" (Charlie Day), pero también se reveló la aparición de "Bowser Jr." y "Rosalina", que serán interpretados por Benny Safdie y Brie Larson, respectivamente.

Además se confirmó que la película tomará elementos de los videojuegos "Super Mario Galaxy" y "Super Mario Odyssey", entre otros títulos clásicos del fontanero.

La primera cinta animada del personaje fue estrenada en 2023, y se convirtió en el tercer largometraje animado más taquillero en la historia de Estados Unidos con más de $574 millones de dólares en recaudaciones. A nivel mundial obtuvo más de 1.300 millones de dólares.

La nueva película de "Mario" y compañía llegará a los cines en abril de 2026.