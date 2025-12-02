Quentin Tarantino eligió sus 20 películas favoritas del siglo XXI

El cineasta estadounidense Quentin Tarantino eligió a sus 20 películas favoritas del siglo XXI con varias sorpresas en el ránking.

En conversación con el podcast del novelista californiano Bret Easton Ellis, Tarantino aseguró que "Black Hawk Down" de Ridley Scott es la mejor película de los últimos 25 años a su juicio.

"Mantiene la intensidad durante las 2 horas 45 minutos, o lo que dure, la volví a ver recientemente, mi corazón latió todo el tiempo de la película; me atrapó y no me soltó, y hacía tiempo que no la veía. La hazaña de dirección es más que extraordinaria", dijo Tarantino.

El director puso en el segundo lugar a "Toy Story 3", a la cual calificó como el "cierre de trilogía perfecto" y la comparó con "El bueno, el malo y el feo". "Esos últimos cinco minutos me arrancaron el corazón, y ni siquiera intento describir el final, empiezo a llorar y me atraganto... Es simplemente extraordinaria. Es casi una película perfecta. Y ni siquiera hablamos de los grandes momentos de comedia, que no paran", mencionó.

Quentin Tarantino, que solo podía escoger una película por director, sumó a "Lost in translation" de Sofia Coppola, a "Dunkerque" de Christopher Nolan y a "There Will Be Blood" de Paul Thomas Anderson.

Las 20 películas favoritas de Quentin Tarantino

Estas son las mejores 20 películas del siglo XXI según Quentin Tarantino: