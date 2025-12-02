Síguenos:
Tópicos: Magazine | Cine

Quentin Tarantino eligió sus 20 películas favoritas del siglo XXI

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Toy Story 3", "Jackass" y "Mad Max: Fury Road" integran la lista.

Quentin Tarantino eligió sus 20 películas favoritas del siglo XXI
En portada

El cineasta estadounidense Quentin Tarantino eligió a sus 20 películas favoritas del siglo XXI con varias sorpresas en el ránking.

En conversación con el podcast del novelista californiano Bret Easton Ellis, Tarantino aseguró que "Black Hawk Down" de Ridley Scott es la mejor película de los últimos 25 años a su juicio.

"Mantiene la intensidad durante las 2 horas 45 minutos, o lo que dure, la volví a ver recientemente, mi corazón latió todo el tiempo de la película; me atrapó y no me soltó, y hacía tiempo que no la veía. La hazaña de dirección es más que extraordinaria", dijo Tarantino.

El director puso en el segundo lugar a "Toy Story 3", a la cual calificó como el "cierre de trilogía perfecto" y la comparó con "El bueno, el malo y el feo". "Esos últimos cinco minutos me arrancaron el corazón, y ni siquiera intento describir el final, empiezo a llorar y me atraganto... Es simplemente extraordinaria. Es casi una película perfecta. Y ni siquiera hablamos de los grandes momentos de comedia, que no paran", mencionó.

Quentin Tarantino, que solo podía escoger una película por director, sumó a "Lost in translation" de Sofia Coppola, a "Dunkerque" de Christopher Nolan y a "There Will Be Blood" de Paul Thomas Anderson.

Las 20 películas favoritas de Quentin Tarantino

Estas son las mejores 20 películas del siglo XXI según Quentin Tarantino:

  • 1. Black Hawk Down (2001) dir. Ridley Scott
  • 2. Toy Story 3 (2010) dir. Lee Unkrich
  • 3. Lost in Translation (2003) dir. Sofia Coppola
  • 4. Dunkirk (2017) dir. Christopher Nolan
  • 5. There Will Be Blood (2007) dir. Paul Thomas Anderson
  • 6. Zodiac (2007) dir. David Fincher
  • 7. Unstoppable (2010) dir. Tony Scott
  • 8. Mad Max: Fury Road (2015) dir. George Miller
  • 9. Shaun of the Dead (2004) dir. Edgar Wright
  • 10. Midnight in Paris (2011) dir. Woody Allen
  • 11. Battle Royale (2000) dir. Kinji Fukasaku
  • 12. Big Bad Wolves (2013) dir. Aharon Keshales, Navot Papushado
  • 13. Jackass: The Movie (2002) dir. Jeff Tremaine
  • 14. School of Rock (2003) dir. Richard Linklater
  • 15. The Passion of the Christ (2004) dir. Mel Gibson
  • 16. The Devil's Rejects (2005) dir. Rob Zombie
  • 17. Chocolate (2008) dir. Prachya Pinkaew
  • 18. Moneyball (2011) dir. Bennett Miller
  • 19. Cabin Fever (2002) dir. Eli Roth
  • 20. West Side Story'(2021) dir. Steven Spielberg

Las + leídas
En portada