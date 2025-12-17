Síguenos:
Tópicos: Magazine | Cine

Steven Spielberg presenta el primer adelanto de "El día de la revelación"

Publicado:
Periodista Digital: EFE/Cooperativa.cl

La nueva película del cineasta retoma el suspenso y la ciencia ficción con una historia vinculada a fenómenos inexplicables y un elenco encabezado por Emily Blunt y Josh O’Connor.

Steven Spielberg presenta el primer adelanto de
El director Steven Spielberg lanzó el primer teaser de su nueva película "El Día de la Revelación" ("Disclosure Day"), un proyecto con el que vuelve al terreno de los ovnis y el misterio, géneros que han marcado parte central de su filmografía.

La cinta está protagonizada por Emily Blunt, ganadora de dos Premios del Sindicato de Actores y nominada al Óscar, y por Josh O'Connor, vencedor de un Emmy y un Globo de Oro. El elenco se completa con Colin Firth, además de Eve Hewson y Colman Domingo, este último con dos nominaciones a los Óscar.

La película se basa en una historia original de Spielberg y cuenta con un guion de David Koepp, colaborador habitual del realizador en títulos como "Parque Jurásico,El mundo perdido: Jurassic Park,La guerra de los mundos" e "Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal".

El nuevo largometraje marca el retorno del cineasta, ganador de tres premios Óscar y actualmente de 78 años, al cine relacionado con extraterrestres, un ámbito que ayudó a modernizar con Encuentros en la tercera fase y que continuó con "E.T."y "La guerra de los mundos".

Rodada en Nueva Jersey y sus alrededores, la película se ha mantenido bajo un alto nivel de secretismo. Su campaña de promoción comenzó con vallas publicitarias en Nueva York y Los Ángeles con el eslogan "Todo será revelado". 

