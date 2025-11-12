Vuelven las icónicas: "El diablo viste a la moda 2" estrena su primer adelanto

Meryl Streepy y Anne Hathaway encabezan el primer adelanto de "El diablo viste a la moda 2", la secuela de la exitosa película de 2006.

En el clip "Andy Sachs" (Hathaway) camina con todo su estilo hacia un ascensor donde está su exjefa y rival "Miranda Priestly" (Streep). "Tardaste demasiado", le dice "Miranda" a "Andy", quien solo la saluda con una sonrisa y se pone sus lentes oscuros.

Además de esta icónica dupla la película contempla el regreso de Emily Blunt y Stanley Tucci.

"El diablo viste a la moda 2" llegará a los cines el 1 de mayo de 2026, exactamente 20 años después del debut de la cinta original.