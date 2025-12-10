Lollapalooza Chile anuncia nuevos sideshows: Artistas, recintos y venta de entradas

Lollapalooza Chile 2026 confirmó una nueva serie de sideshows para marzo, ampliando la programación paralela al festival con cinco presentaciones de artistas internacionales vinculados al indie, el post-punk, el rock alternativo y la electrónica.

Venta de entradas

Las entradas estarán disponibles desde el jueves 11 de diciembre, a las 12:00.

Los tickets estarán disponibles a través de Passline y Puntoticket, según el recinto de cada fecha (ver siguiente apartado).

Los organizadores adelantaron que próximamente se sumarán más anuncios vinculados a las actividades paralelas al festival.

Artistas y recintos

11 de marzo

Viagra Boys - Sala Metrónomo: Entradas vía Passline

12 de marzo

Men I Trust - Sala Metrónomo: Entradas vía Passline

Interpol - Teatro Caupolicán: Entradas vía Puntoticket

16 de marzo

TV Girl - Blondie: Entradas vía Passline