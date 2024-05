Luis Slimming volvió a los escenarios tras muerte de su madre: "El humor es terapéutico"

El comediante Luis Slimming hizo una sentida reflexión sobre sus regreso a los escenarios, a una semana de la muerte de su madre.

A través de Instagram, el comediante compartió algunas imágenes de sus presentaciones en Linares y Chillán, explicando también sus motivos para volver a la comedia.

"No sabía si hacerlos o no, pero me sirvió mucho para darme cuenta que el humor es terapéutico en muchos sentidos", partió escribiendo el también guionista.

Bajo esta línea, el triunfador de Viña 2024 agradeció a mi equipo, a mi amigo Marcelo, que me ha bancado y en especial, a mi familia, a Ana y Mathi, que estuvieron conmigo apoyándome siempre. Las amo mucho y gracias por acompañarme".

"Gracias a la gente también que se rieron con mis chistecitos", sentenció el conductor de "El Sentido del Humor".

Fue el pasado 20 de mayo que el integrante de "El Antídoto" confirmó en redes sociales la partida de Norma, su madre, suspendiendo las transmisiones de sus programas.