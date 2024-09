Hijo de Chester Bennington, exlíder de Linkin Park: "Fans de mi padre dicen que me suicide"

Poco tiempo después de criticar a la banda de su fallecido padre, Linkin Park, por integrar a su nueva vocalista Emily Armstrong, Jaime Bennington asegura que ha recibido un puñado de amenazas de muerte.

"Toda esta gente se me acerca y me dice: 'No sabes lo que pensaría tu padre'", compartió el joven de 28 años en redes sociales. "Vienen a mis posts y a mis livestreams y me dicen que me suicide, que soy horrible, que mi padre no me aprecia ¿De qué hablan? No te importó una mierda cuando murió. Si lo hicieras, entenderías cuál es el problema. Entenderías por qué todo esto está mal. Lo hago porque soy su hijo", declaró el joven de 28 años.

El altercado se descadenó después de que saliera a la luz que la nueva vocalista de Linkin Park, Armstrong, apoyó a Danny Masterson, actor condenado por violación, en medio de su juicio. Posteriomente, la mujer salió a retractarse de su decisión.

Por su parte, el hijo de Chester Bennington repudió el hecho de que la artista que ahora toma el lugar de su padre haya respaldado a un criminal.

"No apruebo el abuso ni la violencia contra las mujeres, y siento empatía por las víctimas de estos delitos", escribió anteriormente.

Ahora, Jamie asegura que teme por su seguridad y por la de su pareja, ya que pretende asistir a uno de los shows de reunión de la banda. "Si nos pasa algo a mí o a mi pareja mientras asistimos a este concierto, será culpa de Linkin Park", advirtió.