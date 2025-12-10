Los Jaivas celebran 45 años de "Alturas de Machu Picchu" con gira mundial

Los Jaivas anunciaron una gira nacional e internacional para celebrar los 45 años de "Alturas de Machu Picchu", a solo días de su concierto en el Estadio Nacional.

En el evento reciente, la formación estuvo integrada por Juanita Parra (batería), Claudio Parra (piano), Mario Mutis (bajo), Carlos Cabezas (guitarra), Francisco Bosco (vientos) y Alan Reale (guitarra), quienes interpretaron un repertorio que recorrió distintas etapas del grupo, incluido el álbum completo de 1981.

La banda además sumó a una serie de invitados, entre ellos Roberto Márquez, Aldo "Macha" Asenjo, Nano Stern, Joe Vasconcellos, Álvaro Henríquez, Sergio "Tilo" González, Pancho Sazo, Matías Peñailillo y Juan Pablo Bosco.

En el cierre de la presentación, Los Jaivas incorporaron una recreación digital que mostró a los fundadores Gato Alquinta y Gabriel Parra junto a la formación actual, como parte del homenaje a la historia del grupo.

"Nuevos paisajes"

Tras la presentación, el grupo comunicó en sus redes sociales: "La noche del Estadio Nacional nos elevó a un nuevo camino: "Alturas de Machu Picchu" resonó con toda su fuerza y seguirá su viaje en una gira nacional e internacional".

"Será un recorrido que comenzará en abril y que llevará esta música a nuevos paisajes, compartiendo ese mismo latido que nos ha acompañado durante décadas y que sentimos con fuerza el domingo en el Nacional, cuando 50 mil almas vibraron al unísono. Pronto más información", concluyeron.