"¡Qué regalo!": Shakira elogió a Dua Lipa por cover de "Antología"

Este viernes, Dua Lipa sorprendió a sus fanáticos colombianos al rendirle homenaje a Shakira.

Como parte de su gira "Radical Optimism Tour", la artista ha versionado canciones de artistas locales, por lo que, para su concierto en Bogotá, eligió "Antología" de la oriunda de Barranquilla.

"Les quiero cantar una canción que me encanta muchísimo, de una artista que me inspira por su evolución a través del tiempo y por la manera que ha tocado tantos corazones alrededor del mundo", dijo la británica al presentar el tema, lanzado en 1995.

Shakira reaccionó a cover de Dua Lipa

Tras la viralización del cover, Shakira compartió su reacción en Instagram, elogiando el gesto de Lipa.

"Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años", recordó la colombiana.

Y agregó: "¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranqulla!

¡Gracias Dua Lipa! ¡Qué regalo!".

Por su parte, la intérprete de "Levitating" respondió en español en la sección de comentarios: "Fue una noche hermosa y me encantó cantar tu canción!!! Te amo!".