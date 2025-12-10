Pesar en España por la muerte del rockero Robe Iniesta, líder de Extremoduro

Como "un poeta que nos enseñó a no rendirnos jamás" calificó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, al músico Robe Iniesta, líder del grupo de rock Extremoduro, quien falleció a los 63 años.

"Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", reza un comunicado oficial.

En noviembre de 2024, el vocalista y compositor de Extremoduro y líder actualmente de la banda Robe canceló de urgencia los conciertos de despedida de la gira "Ni Santos ni Inocentes", tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar.

Iniesta es considerado uno de los grandes iconos de la música española gracias principalmente a su papel fundamental como vocalista y compositor de Extremoduro desde su fundación, en 1987. El nombre del grupo es un juego de palabras con el nombre de la región española donde él nació, Extremadura.

Su lugar de nacimiento en 1962, Plasencia lamentó el deceso y alcalde de la localidad decretó un luto de tres días; mientras que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, consideró que "hoy España llora a una de sus leyendas, se marcha un poeta que cambió la historia del rock".