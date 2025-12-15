Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música

Rosalía se pone extrema en el videoclip de "La Perla"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tema es uno de los más comentados de su reciente álbum "Lux".

Rosalía se pone extrema en el videoclip de "La Perla"
Rosalía lanzó el videoclip de "La perla", uno de los temas más destacados de su celebrado disco "Lux", convertida en una maestra de esgrima que da su estocada al "terrorista emocional" al que va dirigida la canción.

Se trata solo de una de las encarnaciones que presenta la catalana en esta producción, siempre protegida frente a los estoques, ya sea de blanco y blandiendo un florete con la equipación de este deporte olímpico, o con un traje a prueba de mordeduras de perro o con las protecciones de un jugador de hockey sobre hielo.

En un momento más urbano, aparece liberada mientras conduce un coche deportivo y pasea por las calles.

El videoclip fue dirigido por Stillz, con quien la artista catalana ya había colaborado previamente en temas como "Tuya,Vampiros" o "Candy" y que además ha sido responsable de otras producciones emblemáticas como "La noche de anoche" con Bad Bunny.

"La perla" es el tema que mantiene desde hace semanas el número 1 en España, con calificación de disco de platino, y el único que permanece entre los diez primeros junto con "Reliquia", que aparece en novena posición y de momento permanece sin vídeo.

