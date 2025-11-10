Roxette en Chile 2026: Fecha, recinto y venta de entradas

La banda sueca Roxette confirmó su regreso a Chile para 2026.

El legendario grupo, cuyo tour inició en Sudáfrica y Australia, llegará al Movistar Arena el próximo 21 de abril.

Bajo la dirección de Per Gessle, su fundador, la agrupación llega con la voz de Lena Philipsson, querida cantante de Suecia, para repasar clásicos como "The Look", "Listen to your Heart", "Joyride", "It Must Have Been Love", entre otros.

Cabe recordar que, tras la muerte de la vocalista Marie Frediksson, en 2019, el regreso de Roxette parecía imposible.

Sin embargo, Per Gessle decidió mantener viva la esencia del grupo y compartir nuevamente aquellas canciones que definieron el pop de los 80 y 90.

Venta de entradas

Las entradas para Roxette en Chile estarán disponible en Puntoticket a partir del martes 18 de noviembre a las 11:00 horas, con preventa para clientes del banco auspiciador.

En tanto, la venta general se habilitará el jueves 20 de noviembre a las 11:01 horas, mediante el mismo sistema.