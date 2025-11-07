AC/DC anticipa un sold out en Chile con más de 48 mil personas en fila virtual

La venta de entradas para el concierto que AC/DC ofrecerá en Chile en marzo de 2026 comenzó la mañana de este viernes y ya anticipa un interés masivo por parte del público.

En las filas virtuales de Ticketmaster, Cooperativa reportó posiciones superiores a las 48 mil personas, lo que alimenta la expectativa de un eventual sold out en pocas horas, ya que el Estadio Nacional, recinto donde se realizará el show, puede albergar hasta 48.665 espectadores.

El regreso de la banda australiana se produce tres décadas después de su debut en el país y, según se ha especulado entre fanáticos, podría tratarse de su última presentación en territorio nacional.

Uno de los temas que más discusión ha generado en redes sociales es el valor de los tickets. La entrada más económica tiene un precio de $85.500 (sin cargo por servicio), cifra que ha desatado debate por su diferencia respecto de otros conciertos de gran escala.

La productora informó que el sistema ofrecerá solo tres ubicaciones: el sector PIT, a $262.125, el más cercano al escenario; la cancha frontal, a $207.370; y la cancha general, a $99.608, que cubrirá la mitad trasera de la explanada del Parque Estadio Nacional. Este último valor también aplicará para personas con movilidad reducida.

Con una demanda que ya supera la capacidad total del recinto, el concierto de AC/DC se perfila como uno de los eventos más esperados de 2026.