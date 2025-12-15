Descarga eléctrica durante show en vivo deja a músico con quemaduras en Lima

Durante un concierto realizado en Quilca, en el centro de Lima, Carlos Suárez, conocido como Mono, cantante y guitarrista de la banda Mi Mejor Amigo Scott, sufrió una descarga eléctrica sobre el escenario mientras se presentaba en el evento "Quilca Revienta".

"Al tocar el micrófono, recibí una descarga eléctrica que me mantuvo paralizado alrededor de siete segundos", señaló en un comunicado difundido tras el incidente. "Caí al suelo, en donde seguía electrocutándome, y el micrófono cayó en mi cuello y me terminó generando dos quemaduras de primer grado", agregó.

La situación fue controlada por personas que se encontraban en el escenario. "Adriel, baterista de La Dosis, y Armando Luque, sonidista del evento, procedieron a retirar los cables y desconectar los micrófonos", indicó el músico. Tras ello, fue trasladado a un centro asistencial.

"Estoy bien de salud, estable, sin ninguna complicación en mi cuerpo ni en mi integridad", afirmó Mono. Sin embargo, advirtió: "Esto no terminó de forma fatal por mera suerte".

Pozo a tierra

En su declaración, el guitarrista atribuyó el accidente a que: "Todo indica que el local no contaba con pozo a tierra", afirmó, agregando que los amplificadores estaban conectados "sin adaptadores, siendo equipos de alto voltaje conectados a fuentes de dudosa seguridad".

El músico relató además que, tras el incidente, consultaron al sonidista a cargo sobre lo ocurrido, sin obtener respuestas claras. Según indicó, la respuesta fue que "no sabía qué había pasado, que estas cosas nunca pasan", y que no se entregaron explicaciones técnicas en ese momento.

Si bien descartó responsabilizar directamente a la organización del evento, anunció que iniciará acciones legales contra el profesional a cargo del sonido: "Si como sonidista sabes que no existe pozo a tierra, no deberías arriesgar la integridad de ningún músico", señaló.

El artista concluyó con un llamado a la prevención: "La integridad y la seguridad están por encima de cualquier otra cosa".