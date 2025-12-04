¿Dónde va a estar "La Casita" en el concierto de Bad Bunny en Chile?

La productora Bizarro Live Entertainment informó una serie de modificaciones estructurales para los conciertos de "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" en el Estadio Nacional.

Entre los ajustes, se añadió un escenario B, denominado "La Casita", ubicado al final de la localidad "WELTiTA" (Cancha General) y cercano a "VOY A LLeVARTE PA PR" (Galería).

Además, se incorporaron nuevas zonas dentro de la estructura principal, que llevarán los nombres "Los Vecinos", "Stage A" y "Stage B".

En paralelo, se eliminó la pasarela que en el plano inicial conectaba "PIT DtMF Izquierdo", "PIT DtMF Derecho" y "BAILE INoLVIDABLE" (Cancha VIP).

Devolución de entradas

La reconfiguración se produce tras semanas de cuestionamientos sobre la ubicación de La Casita, un elemento central en el espectáculo que Bad Bunny ha presentado en otras ciudades.

En noviembre, el director de Bizarro, Daniel Merino, había adelantado que el módulo se instalaría "donde técnicamente es posible" y que se publicaría un plano actualizado en diciembre, invitando a quienes no estuvieran conformes a solicitar la devolución de su entrada cuando el mapa fuera oficial.

Con la actualización ya formalizada, Bizarro informó dos alternativas para quienes adquirieron tickets en PIT DtMF Izquierdo, PIT DtMF Derecho y BAILE INoLVIDABLE: Conservar su acceso bajo el nuevo diseño o solicitar reembolso total, disponible hasta el 22 de diciembre de 2025 a las 12:00.

Los boletos devueltos, así como las nuevas localidades, se ofrecerán nuevamente el 24 de diciembre de 2025 a las 10:00 vía Puntoticket.