Incubus confirma segunda fecha en Chile tras agotar entradas

A solo horas de agotar entradas para su regreso a Chile, Incubus confirmó una segunda fecha.

La banda, cuyo show estará enfocado en su álbum "Morning View" de 2001, se presentará en el Movistar Arena los próximos 4 y 5 de abril.

Los californianos, conocidos por exitosos temas como "Wish you were here" y "Are you in?", vuelven a suelo nacional tras su último show en 2017, donde hicieron vibrar al recinto del Parque O'Higgins en su máxima capacidad.

Venta de entradas

Los tickets para la nueva fecha de Incubus estarán disponibles a través de Puntoticket a partir del mediodía del 23 de agosto en preventa exclusiva para clientes del Banco de Chile.

En tanto, la venta general iniciará el 26 de agosto mediante el mismo sistema.