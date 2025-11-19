Miguel Bosé y El Cuarteto de Nos suman nuevos shows en Chile

La agenda de conciertos para el año 2026 sigue sumando fechas y ahora se confirmaron nuevos shows de dos artistas extranjeros que extenderán sus pasos por Chile.

El español Miguel Bosé, quien suma ocho años de ausencia en los escenarios locales, tenía agendados conciertos en el Movistar Arena los días 25 y 26 de febrero.

Ahora, el intérprete de "Amante bandido" y "Si tú no vuelves" adicionó un tercer show, el 1 de marzo y esta vez en el Arena Monticello. Las entradas -sin detalle de precios aún- saldrán a la venta a través de Ticketmaster el 21 de noviembre.

La banda uruguaya El Cuarteto de Nos, en tanto, había agendado su primer Teatro Municipal en Viña del Mar, para el 29 de enero.

Sin embargo, la masiva respuesta de sus fanáticos hizo que los charrúas sumen otro concierto, el 30 de enero, el que ya tiene entradas a la venta en Puntoticket.