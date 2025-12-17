Mon Laferte anuncia show en Movistar Arena para 2026: Fecha y venta de entradas

La cantante Mon Laferte anunció la llegada de su gira "Femme Fatale Tour" a Santiago en 2026.

La popular artista chilena será una de las atracciones del próximo Festival de Viña del Mar, lo que marcará su tercera actuación en ese evento. En dicha visita al país Mon Laferte solo actuará en la Región de Valparaíso.

Sin embargo un par de meses después retornará para presentarse en la capital de la mano de su más reciente disco "Femme Fatale".

¿Cuándo y dónde es?

El concierto de Mon Laferte en Santiago se realizará el 14 de mayo de 2026 en el Movistar Arena.

Las entradas para este show comenzarán a venderse este 19 de diciembre en Puntoticket.