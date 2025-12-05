Teatro a Mil despliega su gratuita 2026: Marionetas de siete metros y 26 espectáculos

El Festival Internacional Teatro a Mil 2026 anunció su programación gratuita, que se desarrollará entre el 3 y el 25 de enero en la Región Metropolitana y otras ciudades del país, en una iniciativa presentada por la Fundación Teatro a Mil junto a Escondida | BHP.

En total serán 26 espectáculos multidisciplinarios, entre ellos pasacalles, marionetas gigantes, teatro, danza y música, que llegarán a 23 comunas, incluyendo Santiago, Renca, Puente Alto, Pudahuel y Peñalolén.

La directora de Teatro a Mil, Carmen Romero, destacó el rol de la cultura en el espacio público. "Queremos que las calles, plazas y barrios se conviertan en espacios donde lo ancestral convive con lo contemporáneo", afirmó.

Desde BHP, René Muga complementó: "El desarrollo no se mide solo en números, sino también en la capacidad de generar instancias donde la creatividad y la diversidad florezcan".

Programación

Uno de los estrenos más esperados será "El gigante y los niños Wara Wara", nueva creación de La Patogallina, que recorrerá varias comunas con marionetas gigantes de cuatro y siete metros.

El montaje narrará el viaje de estos niños del tiempo, quienes buscarán "despertar al gigante y recibir todo su conocimiento sobre el espacio", acompañando además a la compañía en una segunda presentación: el espectáculo circense Luisa de América.

La programación incorporará además a 31 Minutos, quienes presentarán una versión delirante de Don Quijote en Chimkowe, y el regreso de la compañía francesa Royal De Luxe con Apesanteur.

Se suman el carnaval brasileño "Caos en los trópicos", la intervención marina "Océano: los peces inundan la calle", espectáculos coreanos, marionetas chinas y pasacalles vascos.

El festival contará también con LAB Escénico, espacio de talleres, clases magistrales y conversaciones con artistas de 21 países.

La programación completa se encuentra disponible en teatroamil.cl.