"Se triplicaron": Mike Milfort acusa aumento de amenazas contra su bebé tras resultados electorales

El creador de contenido Mike Milfort denunció, a través de sus historias, haber recibido amenazas en redes sociales dirigidas contra su hija de casi dos años, luego de hacer pública su postura política de cara a la segunda vuelta presidencial.

Milfort, de origen haitiano y conocido por sus videos de humor en redes sociales, además de su participación en el reality "Mundos Opuestos" de Canal 13, explicó que los mensajes comenzaron tras manifestar que votará por Jeannette Jara y que no apoya al candidato de derecha.

Luego añadió: "Me han llegado amenazas que no pondré las capturas porque me bajan la cuenta, pero todas las amenazas tienen que ver con infringirle daño a mi pequeña hija de un año y medio".

"Para los que dicen que exponga lo perfiles, primero no lo haré porque probablemente sean cuentas bots, y si son cuentas reales tampoco lo haría, más que nada para evitar el acoso", señaló el influncer, ya que "con la cantidad de gente que me ve tengo un gran poder, y eso lleva una gran responsabilidad, más de 300 mil personas".

"Realmente no podemos caer en el desear que gane quien gane gobierne mal, si gana Kast ojalá lo haga lo más excelente posible y si gana Jara igual", afirmó Milfort, agregando que "si cualquiera de los dos gana, y lo hace mal, quienes realmente sufriremos es la clase trabajadora".

"El más piola"

Si bien decidió resguardar la identidad de los emisores, Mike compartió una captura del que calificó como el "mensaje más piola", en el que se le insulta y se alude de forma ofensiva a su hija, señalando: "Ojalá gane Kast para que te saquen cagando a ti y a tu hija (...)"

Al día siguiente, el influencer denunció que, tras conocerse los resultados electorales, los mensajes de odio "se triplicaron", entre ellos uno con expresiones racistas y amenazas, que señalaba: "(...) gano kast, ojalá te deporte a vo y a tu hija (...)".