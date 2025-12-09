Al son de las rancheras: Violento cruce entre Papi Micky y René Puente interrumpe la "Gala Épica"

La denominada Gala Épica del pódcast "Influencers Callejeros" terminó convertida en un episodio de tensión y viralización masiva, lejos de su objetivo principal de reconocer a distintas figuras digitales en el Teatro Mori.

La velada avanzaba con normalidad hasta que, en medio de la interpretación de "Así fue" por el cantante El Maniako, se produjo un golpe a los pies del escenario.

Según los videos difundidos en Instagram y X, Papi Micky impactó en la cabeza al instagramer René Puente, más conocido como Tío René, acción que desató un forcejeo ante los asistentes y obligó a detener momentáneamente la presentación.

En las mismas imágenes se observa a Papi Micky tomar una botella con aparente intención de continuar la agresión, instante en el que varios presentes intervinieron para impedir mayores daños. El caos impulsó la suspensión inmediata de la música y generó alarma entre el público.

Lejos de finalizar, el conflicto continuó en el hall del recinto. Minutos más tarde, Dr. Makigero, mánager de Tío René, encaró a Papi Micky en un segundo cruce que también fue registrado y difundido. Uno de los videos muestra al influencer con una herida sangrante en la cabeza.

A pesar de la violencia captada, los organizadores mantuvieron silencio público y el evento continuó sin pronunciamientos oficiales.