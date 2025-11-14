Angie Alvarado confirma el nacimiento de su primer hijo

La exchica reality Angie Alvarado, que se encuentra viviendo en Australia, confirmó el nacimiento de su primer hijo.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Anita Alvarado compartió tiernas postales del recién nacido, además de otros registros del parto.

"Bienvenido a nuestro mundo Rodolfo Kamke Alvarado! eres el regalo más lindo que Dios nos dio", escribió en la descripción del posteo.

Por su parte, Rodolfo Kamke, su esposo, comentó: "Te amo hijo gracias por traernos esta infinita felicidad y alegría y a la Mamá más power del mundo, te amo".

Tras la publicación, la pareja recibió varios mensajes de felicitaciones y buenos deseos, incluyendo a figuras como Alison Mandel, Michelle Carvalho, Mariela Sotomayor y Xephora Alvarado, hermana menor de Angie.

Cabe recordar que Alvarado y Kamke -quien es administrador de empresas de profesión-, contrajeron matrimonio en Sidney durante junio de 2023.