Benjamín Vicuña volvió a ver a sus hijos con China Suárez después de dos meses

El actor Benjamín Vicuña se reunió con sus hijos menores, que comparte con China Suárez, tras casi dos meses separados.

El reencuentro se produjo esta semana, luego de que la también actriz y Mauro Icardi, su actual pareja -con quien vive en Turquía-, aterrizaran en Argentina para la promoción de un proyecto.

Si bien, la trasandina y el futbolista regresarían a Estambul el próximo 18 de noviembre, Magnolia y Amancio se quedarían con su padre -que adelantó que pasaría su cumpleaños con los menores- hasta diciembre.

"Es un quilombo los hijos de Vicuña la verdad porque no tienen un lugar de pertenencia, se van a quedar hasta diciembre escolarizados en Buenos Aires", detalló Yanina Latorre en el programa LAM.

En este contexto, la periodista añadió que el intérprete "decidió no accionar en contra de la China por haberlos escolarizado en Turquía en contra de él, no quiere tener conflicto".

"En diciembre recién se van a reunir los abogados para decidir el futuro de los niños. Los chicos se quedan acá hasta diciembre, eso es lo que dice el abogado de Vicuña", explicó.

Benjamin Vicuña se reencontró con sus hijos pic.twitter.com/1HTmLZR5T0 — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) November 11, 2025

China Suárez se lanza contra Vicuña

Sin embargo, lejos de calmar las aguas, Suárez volvió a arremeter contra Vicuña, lanzando un mensaje sin filtros en redes sociales.

"Si ustedes pensaron que esto es todo, no señoras pongan la pava, que mañana es el día de BV y CS: acuerdo y encuentro entre abogados. Solo espero que la China -así como pone 800 mil condiciones el padre del baño-, le ponga no filtrar más nada a la prensa", escribió la cuenta @chinardi_ar en X.

Ante este comentario, la ex "Casi Ángeles" respondió: "De hecho, se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas. Todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que él llorar en cámara".

Cabe recordar que la pelea mediática entre los protagonistas de "El Hilo Rojo" inició hace unos meses, cuando Vicuña revocó el permiso que autorizaba a Suárez a salir de Argentina con los niños, momento en el que esta se encontraba planeando su mudanza a Turquía con su actual pareja.

Posteriormente, el chileno accedió y firmó la autorización para que los menores viajaran con su madre, aunque ha manifestado no estar de acuerdo.