Bu Cuarón responde a críticas tras abrir el concierto de Dua Lipa

El reciente concierto de Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros no solo marcó el cierre de su "Radical Optimism Tour" en México, sino también desató una intensa ola de críticas en redes sociales tras la presentación de Tess Bu Cuarón, hija del cineasta Alfonso Cuarón, como telonera.

La participación de Bu y su hermano Olmo Cuarón como apertura al evento generó comentarios que atribuyeron su presencia al apellido familiar y descalificaron la calidad de la presentación, especialmente después de que la joven interpretara la canción "Por qué te vas", de Jeanette.

Bu reaccionó a la polémica a través de un video en TikTok, donde escribió: "Escuché que les interesa cómo canto", acompañando la frase con una interpretación al piano de la misma canción.

En los comentarios, explicó las circunstancias de su presentación: "Llegué esa mañana con jetlag, porque no supe hace dos días antes, pero si quieres ve mis otras presentaciones, fue mi primer estadio y solo quiero mejorar".

También respondió con humor a otros usuarios, como cuando le preguntaron si prefería dibujar, contestando mediante un lipsync de "Stop Don't Talk To Me".

¿Nepotismo?

En entrevista con EXA Radio, la joven destacó que su padre no influye en sus decisiones artísticas: "Mi papá es muy crítico, la verdad. Si no le gusta algo, la verdad me lo diría, pero escucha mi música y dice: 'No mames, está poca madre'. Él es muy honesto", afirmó.

La cantante ya había debutado en México meses antes, cuando se presentó junto a su hermano en el Festival Emblema.

Pese a las críticas, Bu Cuarón expresó su gratitud hacia Dua Lipa por invitarla a abrir el concierto. En redes sociales escribió: "Thank you, Dua. Tocar en el estadio GNP siempre ha sido uno de mis sueños más grandes, ayer se volvió real", mensaje que acompañó con fotos de ambas artistas.