Daniel Valenzuela detalló que se "volvió loco" por Camila Andrade

El animador Daniel Valenzuela reveló detalles de la intensa relación que tuvo con Camila Andrade y aseguró que perdió totalmente la cabeza por ella, luego de terminar su relación con Paloma Aliaga.

En conversación con Martín Cárcamo, en "De tú a tú" de Canal 13, Valenzuela relató que "me embalé muy rápido. Yo tenía 35 y recién separado, Camila tenía 23. Guapísima y todo, entonces a los tres meses juntos nos fuimos a vivir".

En esa línea, el locutor radial precisó que vivió la relación como si se fuera acabar el mundo, pero que con la misma rapidez se desencantó de la participante de Gran Hermano.

"Me volví loco con ella. Yo soy así, me embalo, me entrego, cambio muebles, y después se me pasa y quiero libertad de nuevo", aclaró sobre la relación que duró un año y medio.

Igualmente, recordó que con Yamila Reyna le ocurrió algo similar. "Me embalé de nuevo, a los tres meses viviendo juntos. A cambiar muebles de nuevo, segunda administración. Duramos como un año y medio también", detalló.

"Hoy no me involucro tanto"

Por otro lado, Valenzuela confesó que con el tiempo aprendió a dosificar y vivir sus relaciones sin tanta intensidad, dando prioridad a pasar más tiempo con sus hijas Eloisa y Alondra, de 13 y 16 años.

"Hoy no me involucro tanto, mi gran sueño y mi gran pilar es poder vivir con mis hijas antes que crezcan tanto más, y en esa jugada no es tan factible entregar mi tiempo a una pareja, no es justo", reflexionó.