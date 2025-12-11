Jean Paul Pineda prepara demanda por visitas tras el divorcio con Faloon Larraguibel

El conflicto judicial entre Faloon Larraguibel y Jean Paul Pineda seguirá activo pese a que el 9 de diciembre la Fiscalía determinara el divorcio culposo a favor de la animadora, mientras el exfutbolista prepara una nueva acción legal que los mantendrá enfrentados en tribunales.

Larraguibel logró la disolución del vínculo, debido a antecedentes de violencia intrafamiliar contra ella y sus hijos, quienes habrían presenciado los hechos. La revisión del caso se reactivó en febrero, luego de que Pineda fuese sorprendido conduciendo en estado de ebriedad, dejando sin efecto su suspensión condicional previa.

Según explicó la abogada Lya Rojas a La Cuarta: "En la puerta del tribunal hablamos los abogados y la otra parte trató de instar por llegar a un acuerdo, pero era muy difícil porque ellos tienen diferencias en muchas materias".

La jurista detalló que no era posible avanzar en un proceso de mutuo acuerdo, porque "no solo se necesita acuerdo respecto al divorcio, sino también en todas las materias que tienen que ver con los hijos. Eso era complejo por toda la historia que ha vivido Faloon, así que ahí decidimos seguir adelante con el divorcio".

Aunque el fallo permitió cerrar el proceso matrimonial, Rojas confirmó que Pineda presentará una demanda referente al régimen de visitas, indicando que "esa es la pretensión que él tiene hoy día". Actualmente, la tutela de los menores está a cargo de Larraguibel.

Este nuevo episodio se suma a otra controversia del pasado 30 de noviembre, cuando Pineda fue detenido tras ser nuevamente acusado de violencia intrafamiliar psicológica y violación de morada en el contexto de su relación actual.