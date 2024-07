Julia Fernandes agradece el apoyo recibido tras su relato sobre accidente

Después de que Julia Fernandes relatara su verdad después del caótico accidente de 2017, la modelo brasileña reafirmó su postura y agradeció los comentarios de apoyo.

Esta semana, la exchica reality rompió el silencio y contó todos los detalles del incidente que vivió con su expareja de ese entonces, Ignacio Lastra, que terminó con ella accidentada y él con el 90% de su cuerpo quemado.

"Yo nunca tuve tanto miedo como en ese momento", relató Fernandes en charla con el podcast Openmic, quien relató que Lastra conducía bajo los efectos del alcohol a 200 kilómetros por hora y que presuntamente comentió varias imprudencias de tránsito.

Posterior al relato de Julia, Ignacio Lastra contestó a los dichos y señaló "nunca he sido un 'hueón' que se ande victimizando. Jamás. También recordarles que fui juzgado, estuve en tribunales, y me condenaron".

"No me callo más, hoy me siento libre"

Ahora, la exparticipante del reality "Ganar o servir" compartió un emotivo mensaje de agradecimiento a sus seguidores y reflexionó sobre la liberación que sintió al contar su verdad.

"Aún no sé cómo agradecer los mensajes y el cariño que me fue brindado... les dejo un video que fue grabado un año atrás, justo después del pódcast con Lisandra Silva. Esperé mucho tiempo para publicar este video", escribió.

En ese sentido, Fernandes apuntó "yo no me callo más, hoy me siento libre. Hoy siento que no llevo más el peso del mundo en mis hombros... hoy yo por fin voy a dormir en paz. Esperé siete años por mi momento... déjenme vivirlo".

"Gracias mi Dios, estuviste conmigo en todas mis oraciones, me ayudaste a tener paciencia. Tu presencia me hizo ser fuerte. Este día llegó, gracias por nunca haberme abandonado. Yo cumplí mi promesa contigo, yo esperé el momento correcto", cerró.