Michelle Adam relató un año de cambios físicos: dejó el azúcar

Le achacaban cirugías y otros procedimientos estéticos, pero la meteoróloga de Canal 13 Michelle Adam reveló que los cambios físicos, y de ánimo, que ha experimentado son fruto de un año de trabajo enfocado en su salud.

Con 51 años recién cumplidos, la profesional contó que cuando llegó a los 50 notó que no todo iba bien con su cuerpo y se sometió a varias consultas médicas, para un "análisis integral, eso me ayudó mucho: cambié mi alimentación, me puse a hacer ejercicios, pero en serio".

"Prácticamente mi familia completa cambió la alimentación a algo más saludable. Es complejo, pero cuando uno se lo propone, empieza a ver los resultados. Dejar el azúcar es sumamente difícil, pero si uno de verdad lo hace, hay diferencias", dijo a LUN.

Según su experiencia, "el cuerpo se desinflama, los órganos se desinflaman, cambia la cara, cambia todo. Duermes mejor, te levantas con más ánimo. No es solo un secreto, porque yo no me operé la nariz, no me hice un liposucción, que decían que me había operado, entonces es tomar conciencia de cómo está uno, hacerse un chequeo, asumir y ver cómo se soluciona".