Michelle Carvalho reveló por qué terminó relación con Alexis Sánchez

La modelo y chica reality brasileña Michelle Carvalho desclasificó detalles de su antiguo romance con el futbolista nacional Alexis Sánchez.

En ese sentido, la actual participante de la segunta temporada de "Gran Hermano" confesó el motivo de por qué terminó su relación con el "Niño maravilla", y es que le había puesto algunas condiciones que no fueron para nada de su gusto.

La revelación se dio en charla con Pamela Díaz en su programa de Youtube "Sin editar", espacio donde "La Fiera" hace consultas íntimas sobre la vida personal de sus famosos invitados.

¿Qué dijo Michelle Carvalho sobre Alexis Sánchez?

"Entre idas y venidas, yo creo que estuvimos juntos como 4 años", apuntó Carvalho, quien comenzó su romance con el seleccionado nacional cuando ella tenía 18 años.

La figura televisiva de 30 años comentó que en general, tiene buenos recuerdos con Alexis. "Nunca me aburrió, siempre me entretuvo bastante, pero me dijo que si quería estar con él, yo no podría estar en televisión ni vivir en Chile", reveló Carvalho.

Sin embargo, llegó un punto donde Sánchez le impuso una condición para continuar el pololeo, la que no le gustó para nada a Michelle, ya que ella disfruta de trabajar y de tener su propia independencia económica.

"A mí me encantaba trabajar, tener mi plata... Yo no nací para ser mantenida por nadie", sentenció Carvalho.