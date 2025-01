Naya Fácil carga contra organización de Viña 2025 tras no ser invitada a la gala

A través de redes sociales, Naya Fácil lanzó sus dardos contra la organización del Festival de Viña tras no ser invitada a la gala.

La personalidad de Internet, elegida como la embajadora del certamen en su versión 2024, hizo sus descargos en su cuenta de Instagram.

"No he recibido ninguna invitación formal a la gala de Viña, y queda un mes. Estaba esperando la invitación para poder ver con tiempo mi vestuario, ya que todos los que van ya tienen su invitación", lamentó.

Bajo esta línea, la joven afirmó que "la discriminación es clara, fui la reina del año pasado, que ganó con más de un millón de votos, histórico".

Previamente, en el programa "Primer Plano" de CHV, la influencer aseguró no haber recibido invitación, por lo que Julio César Rodríguez le consultó si le gustaría ser su acompañante.

"Si te entusiasmas y a mí me invitaron, me escribieron hace una semana (...) ¿De +1 vas o no? ¿Te atreves?", dijo el periodista a Naya, quien aceptó con la condición de "ir de rosado".