Pablo Mackenna contó un particular momento vivido en la cárcel: "Fue una andanada de golpes"

En una conversación para un programa de 13C, el escritor y comunicador Pablo Mackenna reveló un emotivo hecho que vivió mientras estaba en la cárcel Santiago 1.

En "El Giornalista", el exCQC dijo que "es un mundo complicado, hay que estar atento y es angustiante" estar en prisión, situación que vivió en 2023 tras chocar en estado de ebriedad.

"Me pasó algo bonito, me dicen 'Mackenna te llaman de la cocina', por donde te pasan la bandeja. Fui y me asomo, y hay una señora del otro lado, viejita, amorosa, me pasa mi libro 'Anatomía del amor perfecto' y me dice 'me lo puede firmar'. Me produjo mucha emoción en esa circunstancia", dijo.

Mackenna agregó que la experiencia de estar en la cárcel "fue dura, es algo que no he querido visitar todavía. Me bajaron mucho las defensas, me volvió un cáncer que tenía, se me metió un bicho en la cabeza, no podía ni caminar. Me pasaron muchas cosas, fue una andanada de golpes y de pruebas".