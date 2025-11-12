Revelan detalles del quiebre entre Gabriel Urzúa y María Gracia Omegna
De acuerdo a Paula Escobar, el quiebre de la pareja se confirmó en el cumpleaños de la actriz.
En el último episodio de "Zona de Estrellas", la periodista Paula Escobar confirmó el fin de la relación entre los actores Gabriel Urzúa y María Gracia Omegna, luego de tres años juntos.
De acuerdo a la comunicadora, el quiebre ocurrió tras una crisis en la relación, siendo confirmado por la intérprete durante su cumpleaños: "Según lo que me cuentan, y según este descueramiento de amigas, él habría terminado definitivamente con ella", señaló.
En este contexto, el estilista Javier Fernández añadió que Urzúa habría dejado la casa que compartía con Omegna: "Esa era la casa de María Gracia, él se chatea, agarra sus cosas y se va", afirmó.
"Todo lo que pueda hacer Gabriel Urzúa en este momento está mal para el entorno de María Gracia", agregaron.
Por su parte, Camila Hirane, colega y buena amiga de María Gracia Omegna, lanzó un polémico comentario en un posteo del actor, donde aparece junto a la bailarina Geraldine Muñoz, su compañera en "Fiebre de Baile".
"El Gabo es como Jesucristo que luego de 3 días resucitado salió de la cueva y encontró una polola, se largó a llover y danzaron", lanzó.
El mensaje de Hirane confundió al público, ya que Muñoz mantiene una relación con el bailarín Felipe Galindo, exparticipante de Rojo.