Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago28.0°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Streaming

"Euphoria" muestra adelanto de su tercera temporada con Zendaya y Jacob Elordi

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La serie volverá con nuevos episodios en 2026.
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

HBO Max presentó las primeras imágenes de la tercera temporada de "Euphoria" con los actores Zendaya, Jacob Elordi y Sydney Sweeney a la cabeza.

El teaser está inserto dentro de un video promocional de la plataforma con algunos de sus estrenos para 2026, como "House of the Dragon" o la nueva aventura de DC Comics "Lanterns".

En el clip de "Euphoria" se puede ver a "Rue" (Zendaya) en diversas situaciones, además de algunos vistazos a "Nate" (Elordi), "Cassie" (Sweeney), "Jules" (Hunter Schafer) y "Maddy" (Alexa Demie).

La tercera temporada de "Euphoria" se estrenará en HBO Max en abril de 2026.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada