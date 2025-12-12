"Euphoria" muestra adelanto de su tercera temporada con Zendaya y Jacob Elordi

HBO Max presentó las primeras imágenes de la tercera temporada de "Euphoria" con los actores Zendaya, Jacob Elordi y Sydney Sweeney a la cabeza.

El teaser está inserto dentro de un video promocional de la plataforma con algunos de sus estrenos para 2026, como "House of the Dragon" o la nueva aventura de DC Comics "Lanterns".

En el clip de "Euphoria" se puede ver a "Rue" (Zendaya) en diversas situaciones, además de algunos vistazos a "Nate" (Elordi), "Cassie" (Sweeney), "Jules" (Hunter Schafer) y "Maddy" (Alexa Demie).

La tercera temporada de "Euphoria" se estrenará en HBO Max en abril de 2026.