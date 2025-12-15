Síguenos:
Magazine | Streaming

"Una batalla tras otra" con Leonardo DiCaprio llega al streaming: ¿Cuándo se estrena?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La película de Paul Thomas Anderson tiene 9 nominaciones a los Globos de Oro.
En portada

La película "Una batala tras otra" de Paul Thomas Anderson confirmó su llegada a las plataformas de streaming.

La cinta, protagonizada por Leonardo DiCaprio, recibió 9 nominaciones a los Globos de Oro 2026, entre las que destacan las de Mejor Película Musical o Comedia, Mejor Director y Mejor Actor principal, entre otras.

Tras su estreno en septiembre pasado, "Una batalla tras otra" ha logrado recaudar más de 200 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la cinta más taquillera de Anderson.

"Una batalla tras otra" se estrenará en HBO Max este 19 de diciembre.

