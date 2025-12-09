¿Dónde y cuándo ver la ceremonia de los premios Globos de Oro 2026?

Ya están anunciadas las películas y series nominadas para los próximos premios Globos de Oro, la instancia que abre la temporada de galardones en Hollywood.

En el apartado cinematográfico es "One Battle After Another", la película de Paul Thomas Anderson, la que lidera con 9 nominaciones, seguida de la noruega "Sentimental Value" (8) y la taquillera "Sinners" (7).

Respecto de las series la tercera temporada de "The White Lotus" encabeza las nominaciones con un total de 6, seguida de "Adolescencia" con 5 y "Only Murders in the Building" y "Severance" con 4 cada una.

Las mejores películas

En las categorías dramáticas "Sentimental Value" competirá por el título a Mejor Película Drama con "Frankenstein" de Guillermo del Toro, "Hamnet", "Sinners", la ganadora de la Palma de Oro "It Was Just an Accident" y la brasileña "O Agente Secreto".

En tanto "One battle after another" postula a Mejor Película Musical o Comedia junto a "Blue Moon" y "Nouvelle Vague" de Richard Linklater, "Bugonia" de Yorgos Lanthimos, "Marty Supreme" con Timothée Chalamet, la surcoreana "No Other Choice".

Las mejores series

En la categoría de Mejor Serie Drama competirán "The Diplomat" (Netflix), "The Pitt" (HBO Max), "Pluribus" (Apple TV), "Severance" (Apple TV), "Slow Horses" (Apple TV) y la mencionada "The White Lotus" (HBO Max).

En cuanto a Mejor Serie Comedia estarán "Abbott Elementary" (Disney+), "The Bear" (Disney+), "Hacks" (HBO Max), "Nobody Wants This" (Netflix), "Only Murders in the Building" (Disney+) y "The Studio" (Apple TV)

¿Dónde y cuándo ver?

La ceremonia de los Globos de Oro se realizará el próximo 11 de enero de 2026 y se podrá ver a través de la plataforma HBO Max y por el canal TNT.